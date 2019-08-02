Кварацхелия и Гранат пропустили тренировку «Рубин» - Советский спорт
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02 августа 2019 22:32ФутболКоноплев Александр

Кварацхелия и Гранат пропустили тренировку «Рубин»

«Рубин» продолжает подготовку к домашнему матчу четвертого тура российской премьер-лиги против ЦСКА.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», вечернюю тренировку казанцев пропустили защитники Силвие Бегич, Карл Старфельт, Владимир Гранат, полузащитник Хвича Кварацхелия, а также нападающий Камиль Закиров.

Матч «Рубин» – ЦСКА пройдет на Центральном стадионе Казани 4 августа. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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