Кварацхелия и Гранат пропустили тренировку «Рубин»

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ «Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера Сможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего Панарина Лучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров «Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.