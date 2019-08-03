«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за Нереса - Советский спорт
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03 августа 2019 09:15ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за Нереса

Чемпионы Голландии готовы продать игрока за 70 миллионов.

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Аяксу» о переходе полузащитника Давида Нереса, за которого готов заплатить 50 миллионов евро, сообщает Yahoo Esportes.

22-летний бразилец был близок к продлению контракта с чемпионами Голландии, что сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, однако вариант с манкунианцами спутал «Аяксу» все карты.

Впрочем, в Амстердаме не готовы отпускать Нереса за 50 миллионов евро. В клубе считают, что в нынешнее трансферное окно правый вингер может уйти только за 70 миллионов. А эта сумма не устраивает «Манчестер Юнайтед», который в этом случае рискует столкнуться с проблемами с финансовым fair play.

Отметим, что в трансфере также заинтересован бывший клуб Нереса – «Сан-Паулу», которому причитается 23 процента от размера компенсации.

В прошлом сезоне Нерес провел 50 матчей за «Аякс», в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.

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