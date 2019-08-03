«Реал» включился в борьбу за Бруну Фернандеша Работу над сделкой ведет агент Жорже Мендеш.

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«Реал» стал еще одним претендентом на полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает O Jogo.

По информации источника, над сделкой работает агент Жорже Мендеш. Отметим, что ранее «львы» отклонили предложение от «Тоттенхэма». Интере к капитану «Спортинга» также проявляет «Манчестер Юнайтед».

Воспитанник «Боавишты» выступает за «Спортинг» с 2017 года. В прошлом сезоне на счету атакующего полузащитника 32 гола и 18 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах. Ранее он также играл в Италии за «Новару» и «Удинезе».

Добавим, что свой первый официальный матч в сезоне «Реал» проведет 17 августа в примере с «Сельтой».