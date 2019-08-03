«Боруссия» и «Бавария» разыграют Суперкубок Германии - Советский спорт
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03 августа 2019 10:45ФутболЛипкин Антон

«Боруссия» и «Бавария» разыграют Суперкубок Германии

Матч пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

«Боруссия» и «Бавария» проведут в субботу матч за Суперкубок Германии.

В прошлом сезоне «Бавария» в седьмой раз подряд выиграла бундеслигу, а также стала обладателем Кубка Германии, крупно победив в финале «РБ Лейпциг» (3:0). В свою очередь «Боруссия» заняла второе место в чемпионате, поэтому получила право сыграть в Суперкубке.

Три предыдущих года этот трофей также доставался «Баварии». Всего же у клуба семь побед в Суперкубке, что является национальным рекордом. «Боруссия» выигрывала титул четыре раза.

В прошлом сезоне команды одержали по одной победе друг над другом: 10 ноября в первом круге дома победила «Боруссия» (3:2), 6 апреля – во втором – «Бавария» (5:0).

В предыдущий раз соперники играли в Суперкубке в 2017 году. Тогда основное время матча, который также проходил в Дортмунде, завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти точнее была «Бавария» (5:4).

Матч «Боруссия» – «Бавария» пройдет 3 августа на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало – 21:30 (мск).

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