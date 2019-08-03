Роман Зобнин: Буду стараться строить новый «Спартак» с Джикией, Кутеповым, Селиховым и другими

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не считает себя старожилом в команде, за которую выступает с 2016 года.
«Я еще молод, даже сотни матчей за «Спартак» не провел, – приводит слова 25-летнего вице-капитана «Спартака» официальный сайт клуба. – Так что называть меня старожилом, наверное, не совсем правильно.
Но я набираюсь опыта и буду стараться строить эту новую команду с (Георгием) Джикией, (Ильей) Кутеповым, (Александром) Селиховым и другими – то есть плюс-минус моими ровесниками».
Напомним, за три сезона на счету Зобнина 88 матчей за «Спартак», в которых он забил три гола и сделал шесть результативных передач.
В нынешнее трансферное окно «Спартак» покинули семь игроков (защитники Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков, Фернандо, Софьян Ханни, форварды Луис Адриано и Зе Луиш). В то же время игроками красно-белых стали четыре человека: полузащитники Резиуан Мирзов и Андре Шюррле, а также форварды Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе.
В субботу в четвертом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдет на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).
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