«Эвертон» согласовал с «Ювентусом» трансфер Кина - Советский спорт
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03 августа 2019 11:54ФутболЛипкин Антон

«Эвертон» согласовал с «Ювентусом» трансфер Кина

Итальянец в субботу пройдет медобследование в Ливерпуле.

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает Sky Sports.

«Ириски» заплатят за 19-летнего итальянца 27,5 миллиона фунтов. При этом «старая синьора» сохранит за собой право обратного выкупа игрока за 36,6 миллиона. Ожидается, что в субботу Кин пройдет медосмотр перед подписанием контракта.

Напомним, Кин дебютировал в «Ювентусе» 19 ноября 2016 года в матче с «Пескарой» (3:0). За три года он провел за команду 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

В ноябре прошлого года Кин впервые сыграл за сборную Италии и в трех матчах забил два гола.

Ранее сообщалось о том, что игроком интересовался «Арсенал», однако он выбрал «Эвертон», где сможет получать больше игровой практики.

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