«Эвертон» согласовал с «Ювентусом» трансфер Кина

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает Sky Sports.
«Ириски» заплатят за 19-летнего итальянца 27,5 миллиона фунтов. При этом «старая синьора» сохранит за собой право обратного выкупа игрока за 36,6 миллиона. Ожидается, что в субботу Кин пройдет медосмотр перед подписанием контракта.
Напомним, Кин дебютировал в «Ювентусе» 19 ноября 2016 года в матче с «Пескарой» (3:0). За три года он провел за команду 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
В ноябре прошлого года Кин впервые сыграл за сборную Италии и в трех матчах забил два гола.
Ранее сообщалось о том, что игроком интересовался «Арсенал», однако он выбрал «Эвертон», где сможет получать больше игровой практики.
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