«Спартак-2» одержал волевую победу над «Лучом» во Владивостоке Голы у красно-белых забили Маслов, Маркитесов, Нимели и Руденко.

«Спартак-2» выиграл у «Луча» (4:2) в матче шестого тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Хозяева открыли счет после того, как Александр Кутьин реализовал пенальти на 33-й минуте, однако еще до перерыва защитник Павел Маслов забил ответный гол.

В начале второго тайма «Спартак-2» провел еще два мяча: Дмитрий Маркитесов вывел красно-белых вперед, а либериец Сильванус Нимели увеличил разрыв в счете.

В конце игры команды обменялись голами: Саид Алиев сократил отставание «Луча», а Александр Руденко вернул гостям преимущество в два гола. Отметим, что на счету Нимели и Руденко также по голевой передаче.

«Спартак-2» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Луч» с восемью очками остался девятым.

В седьмом туре 10 августа «Спартак-2» сыграет в гостях с «Авангардом», а «Луч» примет «Торпедо».

ФНЛ

6-й тур

«Луч» (Владивосток) – «Спартак-2» (Москва) – 2:4 (1:1)

Голы: Кутьин, 33, с пенальти. Алиев, 85 – Маслов, 40. Маркитесов, 52. Нимели, 55. Руденко, 86.