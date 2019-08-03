«СКА-Хабаровск» одержал третью сухую победу подряд, обыграв «Балтику»

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Балтики» (2:0) в матче шестого тура ФНЛ на стадионе имени Ленина в Хабаровске.
На шестой минуте счет в матче открыл Илья Кузьмичев, а в компенсированное ко второму тайму время Владислав Камилов забил второй мяч в ворота гостей.
Отметим, что с 69-й минуты после удаления Ивана Маклакова «Балтика» доигрывала матч вдесятером.
«СКА-Хабаровск» одержал третью подряд сухую победу, набрал десять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Балтики» осталось три очка и 17-е место.
В седьмом туре 10 августа «СКА-Хабаровск» сыграет дома с «Чертаново», а «Балтика» в гостях с «Мордовией».
ФНЛ
6-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Балтика» (Калининград) – 2:0 (1:0)
Голы: Кузьмичев, 6. Камилов, 90+.
Удаление: Маклаков («Балтика»), 69.
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