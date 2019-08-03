«Спартак» заплатит за Тила 18 миллионов евро, игрок в субботу летит в Москву Голландец близок к тому, чтобы стать пятым новичком красно-белых.

Полузащитник АЗ Гус Тил близок к переходу в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

Клубы согласовали трансфер 21-летнего голландца за 18 миллионов евро. В субботу игрок сборной Голландии летит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Воспитанник АЗ, выступающий на позиции атакующего полузащитника, дебютировал в основной команде в августе 2016 года. За три сезона он провел за команду 96 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 12 результативных передач.

В нынешнем сезоне он провел два матча в квалификации Лиги Европы с «Хэкеном» (0:0, 3:0), в которых выводил команду на поле с капитанской повязкой, и сделал одну голевую передачу.

Добавим, что ранее в нынешнее трансферное окно «Спартак» подписал контракты с полузащитниками Резиуаном Мирзовым и Андре Шюррле, а также форвардами Эсекиэлем Понсе и Джорданом Ларссоном.