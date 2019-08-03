«Витесс» Слуцкого сыграет с «Аяксом» Промеса В Голландии стартует национальный чемпионат.

В субботу в первом туре чемпионата Голландии «Витесс» примет «Аякс».

Команда главного тренера Леонида Слуцкого и российского защитника Вячеслава Караваева стартует в новом сезоне матчем с действующими чемпионами, которые летом приобрели у «Севильи» бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, в прошлом сезоне команда из Арнема завершила чемпионат на пятом месте и не смогла через плей-офф пробиться в Лигу Европы. В свою очередь «Аякс» оформил чемпионский дубль и уже завоевал первый титул в новом сезоне, обыграв ПСВ (2:0) в матче за Суперкубок Голландии.

В прошлом сезоне «Аякс» дважды победил «Витесс»: 4:0 в Арнеме и 4:2 в Амстердаме.

Матч «Витесс» – «Аякс» пройдет 3 августа на стадионе «ГелреДом» в Арнеме. Начало игры – 19:00 (мск).