«Интер» готов подписать Дибалу, если его переход в «Манчестер Юнайтед» сорвется - Советский спорт
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03 августа 2019 13:59Футбол

«Интер» готов подписать Дибалу, если его переход в «Манчестер Юнайтед» сорвется

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала по-прежнему входит в сферу интересов «Интера».

По информации Repubblica, руководство «Интера» сохраняет интерес к трансферу аргентинского нападающего, и готово обсудить переход с «Ювентусом» в случае, если сделка с «Манчестер Юнайтед» не состоится.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку на Паоло Дибалу. Отмечалось, что руководство итальянского клуба рассчитывает уговорить аргентинца согласиться на переезд в Англию.

Добавим, что за четыре года в туринском клубе Дибала забил 78 голов и сделал 30 результативных передач в 182 матчах.

Портал transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 85 миллионов евро.

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