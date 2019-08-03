Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ренном»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель не включил форварда Неймара в заявку на матч за Суперкубок Франции с «Ренном».
«ПСЖ»: Ареоля, Керер, Маркиньос, Диалло, Менье, Бернат, Сарабия, Верратти, Эррера, Мбаппе, Кавани.
Запасные: Трапп, Тиаго Силва, Курзава, Дагба, Загре, Паредес, Ди Мария.
Напомним, Неймар опоздал в расположение «ПСЖ» после выхода из отпуска и начал тренироваться в общей группе только с 1 августа. Не исключено, что до закрытия трансферного окна 27-летний бразилец покинет клуб и вернется в «Барселону».
Матч «ПСЖ» – «Ренн» пройдет на стадионе Университета Шэньчжэня. Начало игры – 14:30 (мск).
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