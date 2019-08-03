Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ренном»

Дебют Шюррле и дюжина Дзюбы. Все интриги 4-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков «Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Джорданом Ларссоном – сыном известного в прошлом нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона. Ранее красно-белые претендовали на сына бывшего полузащитника сборной Румынии Георге Хаджи Яниса. Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых.

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Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских «Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак» Сегодня на «Открытие Арене» в Тушине прошла презентация новичков «Спартака». На вопросы журналистов ответили Джордан Ларссон, Резиуан Мирзов и Эзикиель Понсе.