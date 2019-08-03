Дибала хочет получать в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч евро за неделю Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поставил условие руководству «Манчестер Юнайтед».

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Как сообщает The Sun, аргентинский форвард готов подписать контракт с английским клубом, но только в случае если его еженедельная зарплата будет составлять 350 тысяч евро.

Отмечается, что в случае если «манкунианцы» согласятся на условия Дибалы, аргентинец выйдет на третье место по зарплате в английском клубе. Больше него в «Манчестер Юнайтед» будут зарабатывать только голкипер Давид де Хеа и нападающий Алексис Санчес.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку на Паоло Дибалу. Отмечалось, что руководство итальянского клуба рассчитывает уговорить аргентинца согласиться на переезд в Англию.

Добавим, что за четыре года Дибала провел 182 встречи за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 78 забитых мячей и 30 результативных передач.