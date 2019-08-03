Дибала хочет получать в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч евро за неделю

Как сообщает The Sun, аргентинский форвард готов подписать контракт с английским клубом, но только в случае если его еженедельная зарплата будет составлять 350 тысяч евро.
Отмечается, что в случае если «манкунианцы» согласятся на условия Дибалы, аргентинец выйдет на третье место по зарплате в английском клубе. Больше него в «Манчестер Юнайтед» будут зарабатывать только голкипер Давид де Хеа и нападающий Алексис Санчес.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку на Паоло Дибалу. Отмечалось, что руководство итальянского клуба рассчитывает уговорить аргентинца согласиться на переезд в Англию.
Добавим, что за четыре года Дибала провел 182 встречи за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 78 забитых мячей и 30 результативных передач.
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение – нет, не кинула. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Томас Цорн: «Спартак» еще не закончил комплектованиеГенеральный директор «Спартака» рассказал о комплектовании команды и новичках. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Семья, футбол и Самедов. Отар Кушанашвили об уходе герояНаш ироничный обозреватель, провожая Самедова с футбольного поля, находит честные и искренние слова. Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов. Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в ПекинСамый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ. Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.