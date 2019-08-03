«Монако» и «Лион» готовы заплатить «Милану» 30 миллионов евро за трансфер Сусо

По информации Calciomercato, «Лион» и «Монако» заинтересованы в подписании 25-летнего вингера сборной Испании.
Как сообщает издание, к Сусо также проявляет интерес «Рома», однако в отличие от французских клубов еще не делал официальных запросов о трансфере.
Добавим, что действующий контракт полузащитника с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.
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