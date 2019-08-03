Леонид Слуцкий: Думаю, что против нас «Аякс» выставит лучший состав

Соперником клуба из Арнема станет амстердамский «Аякс».
- Каждый тренер предпочел бы иметь больше времени на подготовку, но наступает чемпионат, и мы должны быть к нему готовы.
Не все игроки подходят к этому матчу готовыми на 100%, но для этого есть несколько причин - некоторые игроки только вернулись в строй после длительной травмы, а кто-то присоединился к тренировкам с командой чуть позже остальных.
«Аякс» - сильный противник. Да, возможно, «Аякс» и потерял в межсезонье Маттиса де Лигта и Френки де Йонга, но на замену они нашли не менее хороших игроков.
Думаю в матче на Суперкубок против ПСВ (2:0) они играли не в лучшем составе, но я ожидаю, что против нас «Аякс» выставит одиннадцать своих лучших игроков, - приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.
Напомним, что встреча 1-го тура чемпионата Голландии между «Витессом» и «Аяксом» состоится в Арнеме на стадионе «Гелредом» и начнется в 19:30 по московскому времени.
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