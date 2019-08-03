«ПСЖ» обыграл «Ренн» и в девятый раз выиграл Суперкубок Франции - Советский спорт
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03 августа 2019 16:29Футбол

«ПСЖ» обыграл «Ренн» и в девятый раз выиграл Суперкубок Франции

Футболисты «ПСЖ» одержали волевую победу над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции.

Встреча прошла на стадионе «Лунган - Универсиад Спортс Центр» в Шэньчжэне (Китай) и завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов Франции, в составе которых голами отметились Килиан Мбаппе (57-я минута) и Анхель Ди Мария (73). У обладателей Кубка страны прошлого сезона точным ударом отличился Адриен Эну (13).

Добавим, что для «ПСЖ» эта победа стала девятой в Суперкубке Франции. Ранее парижский клуб выигрывал трофей в 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. По этому показателю «ПСЖ» вышел в единоличные лидеры, обойдя «Лион», на счету которого восемь побед.

Суперкубок Франции

«ПСЖ» – «Ренн» – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эну (13), 1:1 – Мбаппе (57), 2:1 – Ди Мария (73).

«ПСЖ»: Ареоля, Бернат, Маркиньос (Паредес, 78), Керер, Менье (Тиаго Силва, 80), Эррера (Ди Мария, 61), Верратти, Сарабия, Диалло, Мбаппе, Кавани.

«Ренн»: Коубек, Морель, Желен, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гбоо, 68), Гренье, Камавинга, Те, Юну (Боэ, 46), Леа Силики (Дель Кастийо, 84).

Предупреждения: Менье (7), Бернат (23), Буриго (45), Леа Силики (72), Ди Мария (74).

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