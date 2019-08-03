«Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за трансфер Лукаку Руководство «Интера» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

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По информации Corriere della Sera, «Интер» готов увеличить свое предложение 26-летнему бельгийскому нападающему до 70 миллионов евро и дополнить его различными бонусами.

Ранее стало известно, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку и Паоло Дибалы. Однако, сделка оказалась под угрозой срыва из-за требований аргентинского нападающего итальянского клуба, который согласился перейти в английский клуб, но при условии, что его зарплата будет не менее 350 тысяч евро в неделю.

Добавим, что бельгиец выступает за «манкунианцев» с 2017 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 75 миллионов евро.