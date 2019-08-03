«Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за трансфер Лукаку - Советский спорт
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03 августа 2019 16:47Футбол

«Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за трансфер Лукаку

Руководство «Интера» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

По информации Corriere della Sera, «Интер» готов увеличить свое предложение 26-летнему бельгийскому нападающему до 70 миллионов евро и дополнить его различными бонусами.

Ранее стало известно, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку и Паоло Дибалы. Однако, сделка оказалась под угрозой срыва из-за требований аргентинского нападающего итальянского клуба, который согласился перейти в английский клуб, но при условии, что его зарплата будет не менее 350 тысяч евро в неделю.

Добавим, что бельгиец выступает за «манкунианцев» с 2017 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 75 миллионов евро.

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