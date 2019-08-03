«Лестер» начал присматривать замену Магуайру Защитник «Хетафе» Джене Даконам попал в сферу интересов «Лестера».

Как сообщает Leciester Mercury, 27-летний центральный защитник сборной Того должен будет заменить в качестве лидера обороны Харри Магуайра, который по информации британских СМИ в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Магуайр перейдет в «Манчестер Юнайтед» за сумму, превышающую 87 миллионов евро, став самым дорогим игроком обороны.

Добавим, что Даконам перешел в «Хетафе» из бельгийского «Сент-Трюйдена» летом 2017 года за 2,5 миллиона евро. С тех пор защитник провел 74 встречи за испанский клуб, записав на свой счет один забитый мяч и получив 22 желтые и три красных карточки.

Действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 25 миллионов евро.