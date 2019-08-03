«Манчестер Юнайтед» предложил Дибале контракт с зарплатой в 11 миллионов евро за сезон Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что сделало все возможное, чтобы нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала остался в Англии.

Как сообщает на своем сайте журналист Альфредо Педулла, «манкунианцы» предложили аргентинскому форварду контракт с зарплатой в 11 миллионов евро за сезон плюс любые бонусы.

Отмечается, что руководство английского клуба, рассчитывает на положительный ответ аргентинца, не смотря на то, что тот первоначально требовал от «Манчестер Юнайтед» зарплату в 18 миллионов за год.

Добавим, что ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку на Паоло Дибалу.

Отмечалось, что руководство итальянского клуба уже согласовало детали личного контракта с бельгийским нападающим и рассчитывает уговорить аргентинца согласиться на переезд в Англию.