«Ницца» Виейра пропустила 14 мячей за неделю

«Ницца» в товарищеском матче уступила «Вольфсбургу» со счетом 1:8. Встреча проходила в особом формате – четыре тайма по 30 минут с большим получасовым перерывом.
Отметим, что 30 июля «Ницца» проиграла «Бернли» со счетом 1:6. Таким образом, французский клуб, которым руководит чемпион мира и Европы Патрик Вийера, пропустил за неделю 14 мячей.
10 августа «Ницца» сыграет с «Амьеном» в первом туре лиги 1.
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