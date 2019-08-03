«Ницца» Виейра пропустила 14 мячей за неделю - Советский спорт
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03 августа 2019 19:39ФутболКоноплев Александр

«Ницца» Виейра пропустила 14 мячей за неделю

Ужасная неделя для четырехкратных чемпионов Франции.

«Ницца» в товарищеском матче уступила «Вольфсбургу» со счетом 1:8. Встреча проходила в особом формате – четыре тайма по 30 минут с большим получасовым перерывом.

Отметим, что 30 июля «Ницца» проиграла «Бернли» со счетом 1:6. Таким образом, французский клуб, которым руководит чемпион мира и Европы Патрик Вийера, пропустил за неделю 14 мячей.

10 августа «Ницца» сыграет с «Амьеном» в первом туре лиги 1.

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