«Ницца» Виейра пропустила 14 мячей за неделю Ужасная неделя для четырехкратных чемпионов Франции.

«Ницца» в товарищеском матче уступила «Вольфсбургу» со счетом 1:8. Встреча проходила в особом формате – четыре тайма по 30 минут с большим получасовым перерывом.

Отметим, что 30 июля «Ницца» проиграла «Бернли» со счетом 1:6. Таким образом, французский клуб, которым руководит чемпион мира и Европы Патрик Вийера, пропустил за неделю 14 мячей.

10 августа «Ницца» сыграет с «Амьеном» в первом туре лиги 1.