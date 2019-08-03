Сергей Хусаинов – об удалении Понсе: Это не футбол, это антифутбол - Советский спорт
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03 августа 2019 20:10ФутболКоноплев Александр

Сергей Хусаинов – об удалении Понсе: Это не футбол, это антифутбол

Футболист наказан справедливо, считает эксперт.

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов согласился с решением Владислав Безбородова удалить нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе на 35-й минуте дерби с «Динамо». В матче четвертого тура премьер-лиги аргентинец прямой ногой врезался в голкипера соперников Антона Шунина.

– Абсолютно справедливое решение арбитра. Это не футбол, это антифутбол. Так нельзя играть, – приводит слова Хусаинова ТАСС.

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