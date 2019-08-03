«Арсенал» намерен взять Коутиньо в аренду

Как сообщает Goal.com со ссылкой на beINSports, руководство «Арсенала» намерено начать переговоры с «Барселоной» по поводу аренды полузащитника Коутиньо.
По информации издания, «Арсенал» готовит сделку, согласно которой по окончании аренды сможет выкупить контракт бразильца.
Ранее Кия Джурабчан, агент Коутиньо, заявлял, что если полузащитник вернется в английскую премьер-лигу, то это будет «Ливерпуль».
Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.
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