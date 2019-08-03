«Арсенал» намерен взять Коутиньо в аренду - Советский спорт
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03 августа 2019 20:47Футбол

«Арсенал» намерен взять Коутиньо в аренду

Хавбек «Барселоны» Филиппо Коутиньо в ближайшее время может пополнить состав лондонского «Арсенала».

Как сообщает Goal.com со ссылкой на beINSports, руководство «Арсенала» намерено начать переговоры с «Барселоной» по поводу аренды полузащитника Коутиньо.

По информации издания, «Арсенал» готовит сделку, согласно которой по окончании аренды сможет выкупить контракт бразильца.

Ранее Кия Джурабчан, агент Коутиньо, заявлял, что если полузащитник вернется в английскую премьер-лигу, то это будет «Ливерпуль».

Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.

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