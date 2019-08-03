«Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата Голландии - Советский спорт
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03 августа 2019 21:25ФутболКоноплев Александр

«Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата Голландии

«Витесс» чуть не победил грандов голландского футбола.

В матче первого тура чемпионата Голландии «Витесс» на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» – 2:2. Хозяева дважды вели в счете.

Российский легионер арнемцев Вячеслав Караваев отметился голевым пасом. Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес, выступающий ныне за «Аякс», вышел на поле на 69-й минуте.

Напомним, что «Витессом» руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

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