«Зенит» спасся в матче с «Краснодаром» - Советский спорт
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03 августа 2019 23:27ФутболКоноплев Александр

«Зенит» спасся в матче с «Краснодаром»

«Зенит» потерял первые очки.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1.

На 80-й минуте в свои ворота забил защитник «Зенита» Дуглас Сантос. В компенсированное время Артем Дзюба спас петербуржцев от поражения. Повторы мячей здесь.

«Зенит» лидирует в чемпионате с десятью очками. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Динамо».

«Краснодар», который в следующем туре примет дома «Рубин», набрал семь очков и занимает третье место.

РПЛ
Четвертый тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар» – 1:1 (0:0)

Голы: Дуглас Сантос, 80 (в свои ворота, 0:1); Дзюба, 90+3 (1:1).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков (Кузяев, 86), Оздоев, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 69).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Олссон, Намли (Игнатьев, 60), Триндаде, Кабелла (Сулейманов, 57), Ари.

Предупреждения: Жирков, 2; Барриос, 28 – Вильена, 36; Кабелла, 54; Рамирес, 61; Ари, 89.

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