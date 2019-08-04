Томас Цорн: Тил посетил команду в раздевалке и познакомился с тренером

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что потенциальный новичок команды голландец Гус Тил познакомился с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым после матча четвертого тура премьер-лиги против «Динамо» (0:0).
– Наверное, все заметили, что Тил посетил сегодняшний матч, его засветили. С Гусом все хорошо. Он только что посетил команду в раздевалке и познакомился с тренером, что тоже важно. Ждите официального объявления, – приводит слова Цорна ТАСС.
Гус Тил родился в Замбии в 1997 году. 4 августа 2016 года он дебютировал в составе «АЗ Алкмар». Всего на его счету 28 мячей в 96 матчах за клуб.
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