Сергей Семак: Автогол Дугласа – это курьезная ситуация - Советский спорт
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04 августа 2019 00:30ФутболКоноплев Александр

Сергей Семак: Автогол Дугласа – это курьезная ситуация

Главный тренер защищает футболиста.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на кадровые проблемы команды и признал, что ничья в матче с «Краснодаром» (1:1) – не может быть удовлетворительным результатом.

– В первом тайме была осторожная игра, давали сопернику подолгу контролировать мяч. У наших ворот особо не было опасных моментов, как и у ворот соперника. Наверное, самый реальный шанс был забить у Дзюбы, но не вышло. Во втором тайме смотрелись лучше, но не забили, а вместо этого пропустили достаточно курьезный гол. С одной стороны – отыгрались, и это плюс. С другой – не выиграли. В целом, должны были побеждать. Удовлетворены результатом быть не можем.

Для Сутормина игра в обороне не совсем привычна. Все-таки он более атакующий футболист. Одно дело играть в пятерке защитников, другое – в четверке. Терентьев получил повреждение на тренировке. Смольников тренировался только два дня после повреждения, так что в такую игру выпускать его было сложно. Выход был только один. Что касается автогола, то это курьезная ситуация, такое случается в футболе, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Петербуржцы набрали 10 очков в четырех играх.

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