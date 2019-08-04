Субботние матчи РПЛ посетили 129 тысяч человек

3 августа четыре матча чемпионата России посетили 129 125 человек.
Все встречи проходили на аренах чемпионата мира 2018 года. Матч в Екатеринбурге посетили 18 199 человек, в Самаре – 22 459, в Москве – 34 389, в Санкт-Петербурге – 54 078.
В среднем каждый субботний матч посетили 32 281 зритель.
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