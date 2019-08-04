Олег Терехин: Нарушение Понсе – это вообще поступок сумасшедшего! Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от матча 4-го тура российской премьер-лиги между бело-голубыми и «Спартаком».

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- По игре «Динамо» не могло победить. Да, во втором тайме были какие-то удары, Панченко бил куда-то, но обе команды больше копошились в центре поля. Боевая ничья без обилия моментов. Скучная, но ничего.

Нарушение Понсе – это вообще поступок сумасшедшего! Дать бы ему 10 матчей дисквалификации за такое безобразие.

Легионеров через одного завозят в Россию таких, что непонятно, во что они играют. Самое главное, жалко в таких ситуациях тренеров – и Кононова, и Хохлова, - приводит слова Терехина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что на 35-й минуте встречи «Спартак» - «Динамо» с поля был удален нападающий красно-белых Эсекьель Понсе. Аргентинский форвард грубо сыграл против вратаря бело-голубых Антона Шунина.