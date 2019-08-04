Равиль Сабитов – об удалении Понсе: У нас не чемпионат Аргентины или Уругвая Бывший защитник «Динамо» Равиль Сабитов поделился впечатлениями от матча 4-го тура российской премьер-лиги между бело-голубыми и «Спартаком».

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- Ничью можно записать в актив спартаковцам, потому что они провели в меньшинстве больше тайма, но все равно могли вырвать победу.

Понсе очень сильно подвел свою команду. Ему надо перестраиваться, потому что в России нельзя так играть в футбол. У нас не чемпионат Аргентины или Уругвая, где такая игра в порядке вещей.

Шюррле? Видно, что он пока еще физически не готов. Но когда Шюррле находился с мячом, было видно, что это мастер, - приводит слова Сабитова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что на 35-й минуте встречи «Спартак» - «Динамо» с поля был удален нападающий красно-белых Эсекьель Понсе. Аргентинский форвард грубо сыграл против вратаря бело-голубых Антона Шунина.