Равиль Сабитов – об удалении Понсе: У нас не чемпионат Аргентины или Уругвая

- Ничью можно записать в актив спартаковцам, потому что они провели в меньшинстве больше тайма, но все равно могли вырвать победу.
Понсе очень сильно подвел свою команду. Ему надо перестраиваться, потому что в России нельзя так играть в футбол. У нас не чемпионат Аргентины или Уругвая, где такая игра в порядке вещей.
Шюррле? Видно, что он пока еще физически не готов. Но когда Шюррле находился с мячом, было видно, что это мастер, - приводит слова Сабитова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что на 35-й минуте встречи «Спартак» - «Динамо» с поля был удален нападающий красно-белых Эсекьель Понсе. Аргентинский форвард грубо сыграл против вратаря бело-голубых Антона Шунина.
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