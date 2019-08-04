«ПСЖ» и «Барселона» договорились об аренде Неймара - Советский спорт
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04 августа 2019 12:04Футбол

«ПСЖ» и «Барселона» договорились об аренде Неймара

Бразильский нападающий «ПСЖ» перейдет в «Барселону» на правах аренды.

По информации Sport.es, «ПСЖ» и «Барселоны» достигли предварительной договоренности о переходе 27-летнего форварда на правах аренды с возможностью последующего выкупа следующим летом.

Как сообщает издание, частью сделки может стать переход 31-летнего хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича во французский команду, что позволит испанскому клубу снизить цену в 300 миллионов евро, запрашиваемую «ПСЖ» за трансфер бразильца.

Отмечается, что окончательное соглашение между клубами будет подписано на следующей неделе.

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