«ПСЖ» и «Барселона» договорились об аренде Неймара Бразильский нападающий «ПСЖ» перейдет в «Барселону» на правах аренды.

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По информации Sport.es, «ПСЖ» и «Барселоны» достигли предварительной договоренности о переходе 27-летнего форварда на правах аренды с возможностью последующего выкупа следующим летом.

Как сообщает издание, частью сделки может стать переход 31-летнего хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича во французский команду, что позволит испанскому клубу снизить цену в 300 миллионов евро, запрашиваемую «ПСЖ» за трансфер бразильца.

Отмечается, что окончательное соглашение между клубами будет подписано на следующей неделе.