«Интер» готов позволить Икарди сидеть в запасе до окончания контракта Нападающий «Интера» Мауро Икарди останется в составе миланской команде до окончания контракта.

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По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» отказался от идеи продать 26-летнего аргентинского форварда в летнее трансферное окно и готов к тому, что Икарди будет сидеть на скамейке запасных до конца своего действующего соглашения с клубом.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов заплатить за Икарди 60 миллионов евро – сумму, прописанную в его контракте.

Напомним, что генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что миланский клуб не рассчитывает на форварда. Функционер отметил, что руководство не сомневается в его профессиональных качествах, однако, он не вписывается в новый проект «нерадзурри».

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года.