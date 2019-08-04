Андрей Аршавин: В матче за Суперкубок Англии отдам предпочтение «Манчестер Сити» - Советский спорт
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04 августа 2019 12:53Футбол

Андрей Аршавин: В матче за Суперкубок Англии отдам предпочтение «Манчестер Сити»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за Суперкубок Англии.

- Думаю, обе команды хотят победить, это важно и с моральной точки зрения, и с психологической. Но в целом в Англии относятся к этому матчу, как выставочному.

Тяжело сказать, кто сейчас выглядит лучше, обе команды готовились к сезону через выставочные матчи, а по ним делать выводы трудно. Но все же я отдам предпочтение «Манчестер Сити», потому что у них было больше времени на подготовку, - рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Встреча за Суперкубок состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что ввиду того, что «Манчестер Сити» в предыдущем сезоне выиграл и английскую премьер-лигу, и Кубок Англии, его соперником в матче за Суперкубок станет «Ливерпуль», занявший в АПЛ второе место.

Добавим, что «Ливерпуль» 15 раз в своей истории выигрывал Суперкубок, в то время как на счету «Манчестер Сити» всего пять побед.

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