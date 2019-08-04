«Эвертон» объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Кином

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с 19-летний форвардом рассчитан до лета 2024 года.
По информации портала transfermarkt, стоимость трансфера оставила 27,5 миллиона евро.
Напомним, Кин дебютировал в «Ювентусе» 19 ноября 2016 года в матче с «Пескарой» (3:0). За три года он провел за команду 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
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