«Эвертон» объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Кином - Советский спорт
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04 августа 2019 14:11Футбол

«Эвертон» объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Кином

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Эвертоне».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с 19-летний форвардом рассчитан до лета 2024 года.

По информации портала transfermarkt, стоимость трансфера оставила 27,5 миллиона евро.

Напомним, Кин дебютировал в «Ювентусе» 19 ноября 2016 года в матче с «Пескарой» (3:0). За три года он провел за команду 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

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