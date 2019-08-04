«Барселона» объявила о подписание контракта с Фирпо

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, соглашение с защитником рассчитано до лета 2024 года.
По информации портала transfermarkt, «Барселона» заплатила за переход 22-летнего защитника 18 миллионов евро.
Напомним, что защитник является воспитанником академии «Бетиса» и выступал за основную команду с января 2018 года. Всего Фирпо провел за команду из Севильи 43 встречи, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Фирпо находится в сфере интересов «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
Добавим, что Фирпо стал четвертым новичком «Барселоны» в летнее трансферное окно. Ранее состав каталонской команды пополнили голкипер Нето («Валенсия»), полузащитник Френки де Йонг («Аякс») и нападающий Антуан Гризманн («Атлетико»).
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