«Барселона» объявила о подписание контракта с Фирпо - Советский спорт
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04 августа 2019 14:44Футбол

«Барселона» объявила о подписание контракта с Фирпо

«Барселона» официально объявила о подписание контракта с защитником «Бетиса» Хуниором Фирпо.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, соглашение с защитником рассчитано до лета 2024 года.

По информации портала transfermarkt, «Барселона» заплатила за переход 22-летнего защитника 18 миллионов евро.

Напомним, что защитник является воспитанником академии «Бетиса» и выступал за основную команду с января 2018 года. Всего Фирпо провел за команду из Севильи 43 встречи, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Фирпо находится в сфере интересов «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Добавим, что Фирпо стал четвертым новичком «Барселоны» в летнее трансферное окно. Ранее состав каталонской команды пополнили голкипер Нето («Валенсия»), полузащитник Френки де Йонг («Аякс») и нападающий Антуан Гризманн («Атлетико»).

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