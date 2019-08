В MLS установлен рекорд посещаемости

Матч регулярного чемпионата Главной лиги соккера (MLS) «Атланта» – «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) собрал на трибунах 72 548 человек, сообщает пресс-служба хозяев.

Это новый рекорд посещаемости в лиге. Предыдущее достижение было установлено в 2017 году, когда на матч «Атланта» – «Орландо Сити» пришли 70 425 зрителей.

Another record falls before the 17s 🔥



A new regular season @MLS attendance record: 7️⃣2️⃣,5️⃣4️⃣8️⃣ pic.twitter.com/nvuFABwoO3