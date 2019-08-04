В MLS установлен рекорд посещаемости

Матч регулярного чемпионата Главной лиги соккера (MLS) «Атланта» – «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) собрал на трибунах 72 548 человек, сообщает пресс-служба хозяев.
Это новый рекорд посещаемости в лиге. Предыдущее достижение было установлено в 2017 году, когда на матч «Атланта» – «Орландо Сити» пришли 70 425 зрителей.
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