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04 августа 2019 14:59ФутболКоноплев Александр

В MLS установлен рекорд посещаемости

В России на футбол ходят меньше.

Матч регулярного чемпионата Главной лиги соккера (MLS) «Атланта» – «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) собрал на трибунах 72 548 человек, сообщает пресс-служба хозяев.

Это новый рекорд посещаемости в лиге. Предыдущее достижение было установлено в 2017 году, когда на матч «Атланта» – «Орландо Сити» пришли 70 425 зрителей.

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