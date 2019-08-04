Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии - Советский спорт
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04 августа 2019 17:18ФутболКоноплев Александр

Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии

Не самое лучшее лето в карьере футболиста.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане был заменен на 13-й минуте матча за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

Вместо немецкого футболиста вышел Габриэл Жезус.

Напомним, что Сане пытается перейти в «Баварию», а также ведет переговоры о новом контракте с «горожанами».

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