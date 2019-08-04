«Тюмень» сыграет с «Енисеем» в 1/32 финала Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России «Тюмень» в гостях переиграла новотроицкую «Носту» – 1:0.
Единственный мяч на 34-й минуте провел Артур Газданов.
Соперником сибиряков по 1/32 финала будет «Енисей». Встреча пройдет 3 сентября.
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