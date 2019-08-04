«Акрон» вышел в 1/32 финала Кубка России

Тольяттинский «Акрон» на выезде одержал крупную победу над ульяновской «Волгой» – 3:0.
Забитыми мячами отметились Андрей Титов (25-я минута), Максим Малаховский (57) и Даниил Мелихов (79).
В следующем раунде основанный в 2018 году «Акрон» сыграет с «Мордовией». Встреча пройдет 21 августа.
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