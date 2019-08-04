«Манчестер Сити» – шестикратный победитель Суперкубка Англии - Советский спорт
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04 августа 2019 19:10ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» – шестикратный победитель Суперкубка Англии

У Гвардиолы первый трофей в сезоне.

«Манчестер Юнайтед» завоевал Суперкубок Англии-2019, обыграв «Ливерпуль» на «Уэмбли».

Основное время завершилось вничью – 1:1. На гол Рахима Стерлинга на 12-й минуте, ливерпульцы ответили точным ударом Жоэля Матипа на 77-й.

В серии пенальти точнее были «горожане» – 5:4. Роковой промах допустил Джорджиньо Вейналдум.

Для «Манчестер Сити» это шестая победа в Суперкубке Англии. Матч проходил в особом формате – было разрешено пять замен, а после ничьей в основное время команды сразу перешли к серии послематчевых пенальти.

Суперкубок Англии

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:1 (0:1), – по пенальти 4:5

Голы: Стерлинг, 12 (0:1); Матип, 77 (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Матип, 67), Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79), Фирмино (Шакири, 79).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва (Гюндоган, 61), Де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 13), Бернарду Силва, Стерлинг.

Предупреждения: нет – Де Брюйне, 33.

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