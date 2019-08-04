«Барселона» – «Арсенал». Стартовые составы - Советский спорт
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04 августа 2019 20:53ФутболГичунцев Артур

«Барселона» – «Арсенал». Стартовые составы

Встреча пройдет в рамках Кубка Жоана Гампера.

«Барселона» и лондонский «Арсенал» объявили стартовые составы на контрольный поединок в рамках подготовки к следующему сезону.

«Барселона»: Нето, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, де Йонг, Ракитич, Пуч, Дембеле, Перес, Гризманн.

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлс, Чамберс, Монреаль, Уиллок, Джака, Мхитарян, Озил, Нелсон, Обамеянг.

Напомним, матч состоится на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 21.30 мск.

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