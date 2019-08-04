«Барселона» – «Арсенал». Стартовые составы

«Барселона» и лондонский «Арсенал» объявили стартовые составы на контрольный поединок в рамках подготовки к следующему сезону.
«Барселона»: Нето, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, де Йонг, Ракитич, Пуч, Дембеле, Перес, Гризманн.
«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлс, Чамберс, Монреаль, Уиллок, Джака, Мхитарян, Озил, Нелсон, Обамеянг.
Напомним, матч состоится на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 21.30 мск.
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