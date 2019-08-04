Виктор Гончаренко – об игре с «Рубином»: В концовке было нелегко, но победа ЦСКА заслуженна

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Рубином» в гостевом матче 4-го тура РПЛ (1:0).
«Таких матчей у нас будет много. Легко очки не даются никому – все сражаются, никто не хочет уступать. «Рубин» проводит стартовые четыре тура на очень хорошем игровом кураже, все получается.
Нам в концовке было нелегко, но, суммируя два тайма, наша победа заслуженна. Можно было, конечно, забивать два мяча в первом тайме и менее напряженно сыграть в концовке. Но то, что мы сдержали натиск «Рубина», пойдет нам в плюс – в таких матчах закаляется команда», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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