Докампо: «Рубин» начал лучше, чем в предыдущих играх, но не смог превратить это преимущество в гол - Советский спорт
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04 августа 2019 22:06ФутболГичунцев Артур

Докампо: «Рубин» начал лучше, чем в предыдущих играх, но не смог превратить это преимущество в гол

Встреча прошла в Казани.

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо – о поражении от московского ЦСКА в 4-м туре РПЛ (0:1).

«Сегодня, наверное, начали лучше, чем в предыдущих играх, но не смогли превратить это преимущество в гол. Потом были плохие моменты, где качество ЦСКА всем было видно, пропустили гол во втором тайме, потом мы взяли инициативу, жаль, что не удалось забить гол», – цитирует специалиста Sport24.ru.

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