Егор Сорокин – о матче с ЦСКА: Сегодня было достаточно ошибок в обороне - Советский спорт
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04 августа 2019 22:23ФутболГичунцев Артур

Егор Сорокин – о матче с ЦСКА: Сегодня было достаточно ошибок в обороне

Встреча прошла в Казани.

Защитник «Рубина» Егор Сорокин дал комментарий после поражения от московского ЦСКА в домашнем матче 4-го тура РПЛ (0:1).

«Чего нам не хватило? Голов. Мне кажется, сегодня было достаточно ошибок. В моменте с голом я вовремя не сместился, Федя пробил и попал. Ошибки в обороне? Это футбол, сегодня ошиблись, а завтра не будем ошибаться, мы стараемся не ошибаться, но так получается», – цитирует Сорокина Sport24.ru.

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