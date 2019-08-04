Егор Сорокин – о матче с ЦСКА: Сегодня было достаточно ошибок в обороне

Защитник «Рубина» Егор Сорокин дал комментарий после поражения от московского ЦСКА в домашнем матче 4-го тура РПЛ (0:1).
«Чего нам не хватило? Голов. Мне кажется, сегодня было достаточно ошибок. В моменте с голом я вовремя не сместился, Федя пробил и попал. Ошибки в обороне? Это футбол, сегодня ошиблись, а завтра не будем ошибаться, мы стараемся не ошибаться, но так получается», – цитирует Сорокина Sport24.ru.
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