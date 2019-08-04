Агент Фернандеша: Думаю, Мануэл продолжит карьеру в другой команде

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент вряд ли продолжит выступления за московский «Локомотив».
Отметим, что контракт 33-летнего игрока истек по окончании сезона-2018/19.
«У нас в последнее время не было никаких контактов с «Локомотивом» по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики. Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса. Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», – цитирует агента «Чемпионат».
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