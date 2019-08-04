Агент Фернандеша: Думаю, Мануэл продолжит карьеру в другой команде - Советский спорт
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04 августа 2019 22:42Футбол

Агент Фернандеша: Думаю, Мануэл продолжит карьеру в другой команде

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Бешикташ».

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент вряд ли продолжит выступления за московский «Локомотив».

Отметим, что контракт 33-летнего игрока истек по окончании сезона-2018/19.

«У нас в последнее время не было никаких контактов с «Локомотивом» по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики. Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса. Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», – цитирует агента «Чемпионат».

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