«Барселона» вырвала победу у «Арсенала» благодаря голу Суареса - Советский спорт
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04 августа 2019 23:20ФутболГичунцев Артур

«Барселона» вырвала победу у «Арсенала» благодаря голу Суареса

Встреча прошла на «Камп Ноу».

Действующий чемпион Испании – «Барселона» обыграла финалиста Лиги Европы – лондонский «Арсенал» за Кубок Жоана Гампера (2:1).

Счет был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал нападающий «пушкарей» Пьер-Эмерик Обамейянг.

Каталонцы восстановили равновесие благодаря автоголу Эйнсли Мэйтленда-Найлса, а победу сине-гранатовым принес уругвайский форвард Луис Суарес.

Таким образом, «Барселона» в 42-й раз выиграла Кубок Жоана Гампера.

Кубок Жоана Гампера-2019

«Барселона» – «Арсенал» 2:1 (0:1)

Голы: Обамейянг, 36 (0:1), Мэйтленд-Найлс, 69 (1:1, автогол), Суарес, 90 (2:1).

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