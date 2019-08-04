«Барселона» вырвала победу у «Арсенала» благодаря голу Суареса

Действующий чемпион Испании – «Барселона» обыграла финалиста Лиги Европы – лондонский «Арсенал» за Кубок Жоана Гампера (2:1).
Счет был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал нападающий «пушкарей» Пьер-Эмерик Обамейянг.
Каталонцы восстановили равновесие благодаря автоголу Эйнсли Мэйтленда-Найлса, а победу сине-гранатовым принес уругвайский форвард Луис Суарес.
Таким образом, «Барселона» в 42-й раз выиграла Кубок Жоана Гампера.
Кубок Жоана Гампера-2019
«Барселона» – «Арсенал» 2:1 (0:1)
Голы: Обамейянг, 36 (0:1), Мэйтленд-Найлс, 69 (1:1, автогол), Суарес, 90 (2:1).
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