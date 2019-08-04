«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче РПЛ

В матче 4-го тура РПЛ «Сочи» – «Уфа» команды не смогли выявить победителя, завершив игру со счетом 0:0.
Таким образом, дебютант российской премьер-лиги набрал первое очко в сезоне и вышел на 15-е место в таблице. В активе «Уфы» – 11-я позиция.
11 августа «Сочи» сыграет в гостях с московским ЦСКА, а подопечные Вадима Евсеева встретятся на выезде с тульским «Арсеналом».
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