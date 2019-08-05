СМИ: Форвард «Боруссии» Филипп станет игроком московского «Динамо»

Боссы московского «Динамо» выиграли борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.
Согласно источнику, на игрока также претендовал «Айнтрахт», однако, бело-голубые выиграли борьбу за немецкого футболиста, предложив за его трансфер 18 млн евро.
25-летний Филипп перешел в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард принял участие в 23 играх, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.
Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года, а трансферный лист оценивается в 13 миллионов евро.
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