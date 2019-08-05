СМИ: Форвард «Боруссии» Филипп станет игроком московского «Динамо» - Советский спорт
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05 августа 2019 00:08ФутболГичунцев Артур

СМИ: Форвард «Боруссии» Филипп станет игроком московского «Динамо»

Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Боссы московского «Динамо» выиграли борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.

Согласно источнику, на игрока также претендовал «Айнтрахт», однако, бело-голубые выиграли борьбу за немецкого футболиста, предложив за его трансфер 18 млн евро.

25-летний Филипп перешел в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард принял участие в 23 играх, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года, а трансферный лист оценивается в 13 миллионов евро.

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