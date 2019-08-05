Источник: «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Руководство «Зенита» может продать нападающего Малкома уже этой зимой.
Согласно источнику, такое решение напрямую связано с поведением фанатов питерского клуба, которые не приняли игрока из-за цвета кожи.
«Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», – сказал «РИА Новости» источник в Бразилии.
22-летний Малком перебрался в РПЛ из «Барселоны» за 40 млн евро.
Он подписал контракт, рассчитанный на пять лет. По слухам, зарплата звездного футболиста составит 6,5 млн евро в год.
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