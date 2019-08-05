Данченко – о матче с ЦСКА: Старались выиграть, вы сами все видели. Двигаемся дальше

Защитник «Рубина» Олег Данченко поделился эмоциями после домашнего поражения от московского ЦСКА в 4-м туре РПЛ (0:1).
«Думаю, получилась хорошая и качественная игра. Считаю, пропустили необязательный гол, мне кажется, в этом матче мы заслужили ничью.
Старались выиграть, вы сами все видели, шли всеми силами вперед, но так случилось, мы проиграли и двигаемся дальше. Где-то остановились, где-то, я думаю, начали закрываться, хотя во втором тайме мы атаковали и шли вперед, старались показывать хороший футбол», – цитирует игрока Sport24.ru.
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