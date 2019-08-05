«Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу» - Советский спорт
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05 августа 2019 01:01Футбол

«Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу»

Встреча прошла на стадионе «Алгарве».

Футболисты «Бенфики» разгромили лиссабонский «Спортинг» в матче за Суперкубок страны – 5:0.

В составе победителей дубль оформил Пицци. Еще по голу забили Рафа Силва, Алехандро Гримальдо и Чикиньо.

Концовку поединка «Спортинг» доигрывал в меньшинстве из-за удаления Идриссы Думбия.

Таким образом, «орлы» выиграли восьмой трофей в истории и сравнялись с принципиальным соперником.

Суперкубок Португалии

«Бенфика» – «Спортинг» – 5:0 (1:0)

Голы: Рафа Силва, 40 (1:0); Пицци, 60 (2:0); Гримальдо, 64 (3:0); Пицци, 75 (4:0); Чикиньо, 90+2 (5:0).

Удаление: Думбия, 89 («Спортинг»).

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