«Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу»

Футболисты «Бенфики» разгромили лиссабонский «Спортинг» в матче за Суперкубок страны – 5:0.
В составе победителей дубль оформил Пицци. Еще по голу забили Рафа Силва, Алехандро Гримальдо и Чикиньо.
Концовку поединка «Спортинг» доигрывал в меньшинстве из-за удаления Идриссы Думбия.
Таким образом, «орлы» выиграли восьмой трофей в истории и сравнялись с принципиальным соперником.
Суперкубок Португалии
«Бенфика» – «Спортинг» – 5:0 (1:0)
Голы: Рафа Силва, 40 (1:0); Пицци, 60 (2:0); Гримальдо, 64 (3:0); Пицци, 75 (4:0); Чикиньо, 90+2 (5:0).
Удаление: Думбия, 89 («Спортинг»).
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